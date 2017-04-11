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11 апреля 2017
22:29  11 апреля 2017 0

Врачи рассказали, почему Диана Шурыгина попала в психбольницу

Пресс-конференция Евгения Куйвашева по итогам ИННОПРОМ-2015. Екатеринбург, пресса, оператор, сми, видеокамера, новости, телевидение
Пристальное внимание прессы могло спровоцировать психологические проблемы у студенткиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Изнасилованная студентка из Ульяновска Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну благодаря серии выпусков передачи «Пусть Говорят», может провести в больнице около двух месяцев. Скандал вокруг истории Дианы не прошел даром для нервной системы девушки. Специалисты нашли корень проблемы во внезапно свалившейся на Шурыгину славе и ее давних психологических проблемах.

На обращении к медикам ранее настояла мать Дианы, которая была обеспокоена ее нестабильным психическим состоянием. Руководитель «Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях» Михаил Виноградов считает, что проблемы у Дианы могли быть и до нашумевших эфиров на «Первом канале».

«У нее психическое расстройство. Возникает вопрос: оно было у нее с детства замаскировано или возникло под воздействием ситуации? Есть люди, которые всю жизнь проводят, будучи психически тяжелобольными, и никто из окружающих этого не знает. Они живут обычной жизнью. Чаще, конечно, немного странной, но не более того. Они работают, часто успешно. У нас много крупных ученых страдает шизофренией», — цитирует Виноградова портал «Дни.ру».

По мнению нейропсихолога Катерины Шацковой, ощутимую травму для неокрепшей психики Шурыгиной могло нанести повышенное внимание со стороны прессы и общественности. «В истории с этой девушкой мало кто остался равнодушным, внимание к ее персоне было поистине зашкаливающим. Конечно, это могло спровоцировать нестабильность психического состояния в данный момент», — приводит слова эксперта Life.ru.

Марина Мотылева
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