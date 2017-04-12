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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости 
23:12  11 апреля 2017 0

Пермские ученые придумали чудо-пенопласт

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, голикова татьяна, очки, макияж, гламур
Разработка уральских ученых попала в список перспективных изобретенийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые Пермского университета создали пожаростойкий пенопласт, который при горении не выделяет токсичные вещества, способные привести к гибели людей. Роспатент включил новую технологию выпуска пенополистирола в список перспективных изобретений.

Как сообщили в пресс-службе вуза, ученым удалось придумать материал нового поколения, который за счет специальных добавок в своем составе затухает при пожарах самостоятельно и не выделяет ядовитых веществ.

Именно такой ощутимый недостаток был у предшественников пермского пенополистирола, отмечает телеканал 360. Выпускаемый сейчас пенопласт не является химически чистым за счет добавляемых веществ — так называемых антипиренов. Это снижает риск возгорания материала, однако при горении выделяется большое количество токсичного газа.

В будущем самозатухающий пенопласт может быть массово использован в строительстве.

Марина Мотылева
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