Пермские ученые придумали чудо-пенопласт

23:12 11 апреля 2017 0

Разработка уральских ученых попала в список перспективных изобретений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые Пермского университета создали пожаростойкий пенопласт, который при горении не выделяет токсичные вещества, способные привести к гибели людей. Роспатент включил новую технологию выпуска пенополистирола в список перспективных изобретений.

Как сообщили в пресс-службе вуза, ученым удалось придумать материал нового поколения, который за счет специальных добавок в своем составе затухает при пожарах самостоятельно и не выделяет ядовитых веществ.

Именно такой ощутимый недостаток был у предшественников пермского пенополистирола, отмечает телеканал 360. Выпускаемый сейчас пенопласт не является химически чистым за счет добавляемых веществ — так называемых антипиренов. Это снижает риск возгорания материала, однако при горении выделяется большое количество токсичного газа.

В будущем самозатухающий пенопласт может быть массово использован в строительстве.