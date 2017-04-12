Националисты и геи устроили совместную акцию протеста в Киеве. ВИДЕО

23:16 11 апреля 2017 3

Украинские гомосексуалисты встали на защиту прав трудящихся Фото: Benson Kua/Flickr

ЛГБТ-активисты и приверженцы националистической партии «Свобода» устроили в центре Киева акцию протеста против нового трудового кодекса Украины. Они считают, что созданный документ лишает работников многих социальных гарантий.

В документе, как утверждают участники акции, значительно урезаются возможности профсоюзов. Кроме того, работодатель получает больше прав в отношении своих подчиненных, сообщает RT.

Вместе с флагами «Свободы» над протестующими развевались радужные флаги приверженцев однополой любви.

За ходом митинга наблюдали солдаты Национальной гвардии, и многочисленные журналисты. Отмечается, что мероприятие прошло без происшествий.