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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:42  11 апреля 2017 0

США уверены в непричастности террористов к химатаке в Идлибе. Вину возложили на власти Сирии

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
США считают, что террористы не могли применить химоружиеФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Вашингтон заявил о непричастности террористов к химической атаке в сирийском Идлибе. Как заявил на пресс-конференции официальный представитель американской администрации, террористы или негосударственные игроки не несут ответственности за конкретную атаку.

Белый дом признал, что у Вашингтона нет данных о происхождении зарина, примененного в Идлибе, но власти США уверены, что у Дамаска есть возможность для его производства.

В Белом доме подчеркивают, что сирийские власти неоднократно использовали химическое оружие после объявления о ликвидации арсеналов в 2013 году, пишет «Газета.Ru». «Мы считаем, что режим систематически использует химоружие», — заявляют в Белом доме. Вашингтон за минувшие четыре года получил информацию о применении правительственными войсками Сирии химического оружия более 200 раз. Как утверждают чиновники, их источникам можно доверять.

В России в применение химоружия войсками Сирии не верят. Как заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге 11 апреля, у России есть сведения о подготовке новых провокаций с химическим оружием против властей Сирии, в том числе в Дамаске, сообщает информагентство Nation News. Глава государства отметил, что события, подобные тем, что произошли в Идлибе, должны тщательно расследоваться.

Нина Калинина
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