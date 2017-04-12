23:42 11 апреля 2017 0

США считают, что террористы не могли применить химоружие Фото: pixabay.com

Вашингтон заявил о непричастности террористов к химической атаке в сирийском Идлибе. Как заявил на пресс-конференции официальный представитель американской администрации, террористы или негосударственные игроки не несут ответственности за конкретную атаку.

Белый дом признал, что у Вашингтона нет данных о происхождении зарина, примененного в Идлибе, но власти США уверены, что у Дамаска есть возможность для его производства.

В Белом доме подчеркивают, что сирийские власти неоднократно использовали химическое оружие после объявления о ликвидации арсеналов в 2013 году, пишет «Газета.Ru». «Мы считаем, что режим систематически использует химоружие», — заявляют в Белом доме. Вашингтон за минувшие четыре года получил информацию о применении правительственными войсками Сирии химического оружия более 200 раз. Как утверждают чиновники, их источникам можно доверять.

В России в применение химоружия войсками Сирии не верят. Как заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге 11 апреля, у России есть сведения о подготовке новых провокаций с химическим оружием против властей Сирии, в том числе в Дамаске, сообщает информагентство Nation News. Глава государства отметил, что события, подобные тем, что произошли в Идлибе, должны тщательно расследоваться.