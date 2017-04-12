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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:33  11 апреля 2017 1

Бомба взорвалась рядом с автобусом ФК «Боруссия». Ранен защитник клуба

Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога
Футболисты направлялись на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако»Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU

В Германии рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) сработало взрывное устройство малой мощности. Об этом сообщил Twitter команды.

Инцидент произошел в тот момент, когда футболисты направлялись на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». Неожиданно рядом с автобусом произошел взрыв.

«Бомба взорвалась у автобуса команды рядом с отелем. Игроки в безопасности. Никакой угрозы на стадионе нет», — цитирует сообщение клуба РБК.

Вместе с тем по данным местного таблоида Bild, пострадал футболист команды — защитник Марк Бартра, он получил порезы рук.

Матч «Боруссия» — «Монако» в связи со взрывом перенесен на 12 апреля.

Марина Мотылева
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