{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:01  12 апреля 2017 0

Госсекретарь США озадачил G7 вопросом, почему Америка должна интересоваться войной на Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не проявляет интереса к судьбе УкраиныФото: Википедия

В Италии во время встречи глав МИД стран G7 («Большой семерки») госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался, почему американцев должен волновать вооруженный конфликт на Украине.

Ответил Тиллерсону его коллега — глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. Он заявил, что разрешение этого конфликта в интересах американских налогоплательщиков «[Вы будете] иметь защищенную, политически и экономически сильную Европу. Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на части», — приводит слова французского дипломата телеканал 360.

Накануне американский президент и его администрация огласили намерение сократить присутствие штатов на мировой арене и углубиться в собственные проблемы, добавляет информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с Тиллерсоном, но их тема не разглашается.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров