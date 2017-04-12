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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:52  12 апреля 2017 0

Полиция Литвы оказалась не готова к вторжению «зеленых человечков»

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, войска, крым, солдаты, военные, украина, вежливые люди
В Литве рассматривают сценарий иностранного вторженияФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Литве прошли учения, в рамках которых были отработаны действиях местных правоохранителей в случае вторжения диверсантов. По сообщениям литовских СМИ, роль иностранных захватчиков выполняли «зеленые человечки».

Согласно сценарию военной атаки, отряд диверсантов в зеленой в форме без опознавательных знаков высадился с поезда и захватил отделение полиции в Шальчининском районе, «убив» всех сотрудников, находившихся в здании, сообщает издание РБК.

О проведении военных учений заранее были проинформированы только лица, занимающие высшие посты в полиции, разведке и пограничной службе. МВД Литвы заявило, что правоохранительные органы оказались не готовы к подобный атаке со стороны «иностранцев», при этом отметило, что подобные мероприятия помогут исправить недостатки в работе литовских силовых структур. Помимо этого, министра внутренних дел Литвы Эймутиса Мисюнаса насторожило отношение местных жителей, которые, увидев отряд «зеленых человечков», не стали сообщать об этом в полицию.

Сергей Макеев
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