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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:43  12 апреля 2017 0

Полиция пока не установила тип бомбы, которая взорвалась возле автобуса с футболистами «Боруссии»

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Всего возле футбольного автобуса прогремело три взрываФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция пока не установила тип взрывного устройства, которое сработало возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» в немецком Дортмунде. Инцидент произошел днем 11 апреля, когда футболисты прибыли на стадион на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

По данным издания Bild, всего прогремело три взрыва. У автобуса, который в этот момент был припаркован у обочины в 10 км от стадиона Дортмунда, вылетели стекла.

Согласно заявлению клуба «Боруссия», в результате инцидента пострадал один человек — защитник Марк Бартра. В настоящее время он находится в больнице, передает РИА «Новости».

Наталья Володина
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