00:43 12 апреля 2017 0

Всего возле футбольного автобуса прогремело три взрыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция пока не установила тип взрывного устройства, которое сработало возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» в немецком Дортмунде. Инцидент произошел днем 11 апреля, когда футболисты прибыли на стадион на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

По данным издания Bild, всего прогремело три взрыва. У автобуса, который в этот момент был припаркован у обочины в 10 км от стадиона Дортмунда, вылетели стекла.

Согласно заявлению клуба «Боруссия», в результате инцидента пострадал один человек — защитник Марк Бартра. В настоящее время он находится в больнице, передает РИА «Новости».