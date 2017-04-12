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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
01:27  12 апреля 2017 0

Порошенко подписал закон о заочном осуждении Януковича

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Адвокаты экс-президента Украины заявили об избирательности правосудия в странеФото: пресс-служба Президента Украины

Закон, позволяющий заочно осудить бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, подписал действующий глава республики Петр Порошенко.

По данным «Федерального агентства новостей», закон о заочном осуждении дважды отправлялся Верховной радой на доработку. В первом чтении законопроект был принят 23 февраля, во втором — в 16 марта.

Новый закон не даст Януковичу избежать ответственности как на Украине, так и в европейских судах, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, тогда как прежняя редакция закона предоставляла защите возможность «останавливать и затягивать дела». Поддержать новую редакцию закона о заочном осуждении парламентариев просил сам Петр Порошенко.

В свою очередь, защита Януковича считает, что закон о заочном осуждении свидетельствует об «избирательности правосудия на Украине» и нарушает статьи 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что считает «этот закон антигражданским, поскольку он открывает правоохранительным органам широкое поле для злоупотреблений предоставленными правами», передает ТАСС.

Наталья Володина
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