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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
02:12  12 апреля 2017 0

Минюст займется социальной адаптацией заключенных

Клипарт. ЯНАО , швейная мастерская, исправительная колония, работы
Законопроект призван помочь заключенным лучше подготовиться к жизни на свободеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Министерство юстиции РФ предложило отправлять в специальные исправительные центры для принудительных работ заключенных, готовящихся выйти на свободу по УДО. Соответствующий законопроект был рассмотрен на совещании ведомства.

В обсуждении деталей инициативы приняли участие сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, ФСИН России, а также ряд общественных деятелей и представителей научного сообщества. Проект федерального закона предусматривает возможность замены лишения свободы на принудительные работы с последующим условно-досрочным освобождением. В минюсте считают, что данные меры позволят повысить уровень социальный адаптации лиц, вставших на путь исправления, сообщает пресс-служба ведомства.

О создании исправительных центров для заключенных ФСИН сообщила в начале года. Первые четыре центра начали работу в Тамбовской и Тюменской областях, в Ставропольском и Приморском краях. До 2019 планируется открытие еще восьми подобных учреждений, напоминает газета «Коммерсант».

Сергей Макеев
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