02:12 12 апреля 2017 0

Законопроект призван помочь заключенным лучше подготовиться к жизни на свободе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Министерство юстиции РФ предложило отправлять в специальные исправительные центры для принудительных работ заключенных, готовящихся выйти на свободу по УДО. Соответствующий законопроект был рассмотрен на совещании ведомства.

В обсуждении деталей инициативы приняли участие сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, ФСИН России, а также ряд общественных деятелей и представителей научного сообщества. Проект федерального закона предусматривает возможность замены лишения свободы на принудительные работы с последующим условно-досрочным освобождением. В минюсте считают, что данные меры позволят повысить уровень социальный адаптации лиц, вставших на путь исправления, сообщает пресс-служба ведомства.

О создании исправительных центров для заключенных ФСИН сообщила в начале года. Первые четыре центра начали работу в Тамбовской и Тюменской областях, в Ставропольском и Приморском краях. До 2019 планируется открытие еще восьми подобных учреждений, напоминает газета «Коммерсант».