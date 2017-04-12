01:58 12 апреля 2017 0

Сформировать приоритетные проекты по здравоохранению министерству следует до 30 июня 2017 года Фото: pixabay.com © URA.RU

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2025 году должен составлять 76 лет. Такое указания дал министерству здравоохранения премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сформировать приоритетные проекты по здравоохранению министерству следует до 30 июня 2017 года, сообщает пресс-служба правительства России. В проектах должны учитываться определенные показатели. Это уже упомянутая ожидаемая (76 лет) и средняя (66 лет) продолжительность жизни.

Также поручено обеспечить снижение младенческой смертности — до 4,5 на 1 тысячу родившихся живыми и смертности лиц трудоспособного возраста — до 380 на 100 тысяч населения, сообщает ТАСС. Снижение смертности от болезней системы кровообращения должно составить до 500 случаев на 100 тысяч населения, от новообразований (в том числе злокачественных) — до 185 случаев на 100 тысяч населения. Должно уменьшиться время ожидания врача и увеличиться время приема пациента. При этом численность врачей также должна вырасти.

21 марта президент Владимир Путин заявил, что в России к 2025 году средняя продолжительность жизни должна превысить 75 лет. Между тем, за последние 12 лет продолжительность жизни выросла на шесть с половиной лет: с 65,4 года в 2005 году до 71,8 года в 2016 году.