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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
01:58  12 апреля 2017 0

По указанию Медведева, минздрав «дотянет» продолжительность жизни в России до 76 лет

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, шляпа, пенсионеры на скамейке, виды
Сформировать приоритетные проекты по здравоохранению министерству следует до 30 июня 2017 годаФото: pixabay.com © URA.RU

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2025 году должен составлять 76 лет. Такое указания дал министерству здравоохранения премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сформировать приоритетные проекты по здравоохранению министерству следует до 30 июня 2017 года, сообщает пресс-служба правительства России. В проектах должны учитываться определенные показатели. Это уже упомянутая ожидаемая (76 лет) и средняя (66 лет) продолжительность жизни.

Также поручено обеспечить снижение младенческой смертности — до 4,5 на 1 тысячу родившихся живыми и смертности лиц трудоспособного возраста — до 380 на 100 тысяч населения, сообщает ТАСС. Снижение смертности от болезней системы кровообращения должно составить до 500 случаев на 100 тысяч населения, от новообразований (в том числе злокачественных) — до 185 случаев на 100 тысяч населения. Должно уменьшиться время ожидания врача и увеличиться время приема пациента. При этом численность врачей также должна вырасти.

21 марта президент Владимир Путин заявил, что в России к 2025 году средняя продолжительность жизни должна превысить 75 лет. Между тем, за последние 12 лет продолжительность жизни выросла на шесть с половиной лет: с 65,4 года в 2005 году до 71,8 года в 2016 году.

Наталья Володина
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