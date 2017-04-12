02:44 12 апреля 2017 0

В Дагестане ведется розыск сообщников группы террористов Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Дагестане правоохранительные органы провели спецоперацию, в ходе которой была ликвидирована группа террористов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

11 апреля около 21:50 неподалеку от села Тюбе в Кумторкалинском районе республики сотрудники спецподразделений МВД и ФСБ попытались остановить на федеральной трассе автомобиль Chevrolet. Находившиеся в машине боевики открыли огонь по полицейским и попытались уйти от преследования.

«В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине получили ранения, несовместимые с жизнью», — цитирует заявление НАК «Федеральное агентство новостей».

В ходе спецоперации потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было. В настоящее время ведется розыск возможных пособников террористов.