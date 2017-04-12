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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
02:44  12 апреля 2017 0

Силовики уничтожили банду террористов на федеральной трассе

Клипарт, автомат калашникова, оружие
В Дагестане ведется розыск сообщников группы террористовФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Дагестане правоохранительные органы провели спецоперацию, в ходе которой была ликвидирована группа террористов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

11 апреля около 21:50 неподалеку от села Тюбе в Кумторкалинском районе республики сотрудники спецподразделений МВД и ФСБ попытались остановить на федеральной трассе автомобиль Chevrolet. Находившиеся в машине боевики открыли огонь по полицейским и попытались уйти от преследования.

«В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине получили ранения, несовместимые с жизнью», — цитирует заявление НАК «Федеральное агентство новостей».

В ходе спецоперации потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было. В настоящее время ведется розыск возможных пособников террористов.

Сергей Макеев
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