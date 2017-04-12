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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:01  12 апреля 2017 0

Белый дом пригрозил России изоляцией, если она не поддержит США в Сирии

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Отношения Кремля и Белого дома обострились после недавних событий в СирииФото: Евгений Ганеев

Россия попадет в изоляцию, если не будет поддерживать позицию США в решении мировых проблем. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России. Это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами», — сообщил журналистам Спайсер, комментируя действия США в Сирии.

США считают своим приоритетом реализацию существующего соглашения о ликвидации химического оружия в Сирии, подчеркнул Спайсер. По его мнению, Россия, которая негативно восприняла удар по сирийскому аэродрому Шайрат, поставила себя в один ряд с «неблагополучными» государствами.

Как напоминает ТАСС, отношения Кремля и Белого дома обострились после недавних событий в Сирии. 4 апреля в сирийской провинции Идлиб предположительно было применено химическое оружие, погибли более 80 человек. Химическую атаку США приписали властям Сирии. 7 апреля был нанесен удар крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому Шайрат. Одновременно в Белом доме призвали Россию отказаться от поддержки правительства Башара Асада. Однако Москва назвала ракетный удар «актом агрессии» и приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

Наталья Володина
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