03:27 12 апреля 2017 0

Столичная полиция устанавливает личности убитых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В правоохранительные органы Москвы обратились двое бездомных, ставших свидетелями убийств. По результатам их показаний полиция смогла найти захороненные останки трех человек на северо-западе столицы.

В данный момент идет исследование скелетированных останков и устанавливаются личности жертв преступления. Согласно версии следствия, преступления были совершены двумя мужчина в ходе пьяных ссор.

Следователи смогли оперативно установить личности предполагаемых преступников. По предварительный информации, подозреваемые уже отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение других тяжких преступлений, сообщает телеканал «360».