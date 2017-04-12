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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:27  12 апреля 2017 0

Бездомные обнаружили скелеты убитых людей на северо-западе Москвы

Труп у Высоцкого. с бизнес-центра упал неизвестный. Екатеринбург
Столичная полиция устанавливает личности убитыхФото: Александр Мамаев © URA.RU

В правоохранительные органы Москвы обратились двое бездомных, ставших свидетелями убийств. По результатам их показаний полиция смогла найти захороненные останки трех человек на северо-западе столицы.

В данный момент идет исследование скелетированных останков и устанавливаются личности жертв преступления. Согласно версии следствия, преступления были совершены двумя мужчина в ходе пьяных ссор.

Следователи смогли оперативно установить личности предполагаемых преступников. По предварительный информации, подозреваемые уже отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение других тяжких преступлений, сообщает телеканал «360».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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