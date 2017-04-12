{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:45  12 апреля 2017 0

Иногда они возвращаются. В Японии возродили легендарных тамагочи

Появление тамагочи в магазинах вызвало волну ностальгии у интернет-пользователейФото: Википедия

Игрушки тамагочи, которые стали настоящей легендой 1990-х, вернулись на прилавки японских магазинов. Оригинальную версию электронного домашнего питомца образца 1996 года выпустила компания Bandai.

Возобновление продаж тамагочи вызвало волну ностальгии у интернет-пользователей, сообщает телеканал «360».

«Школы, в которых учились мои дети, запрещали играть в тамагочи. Мне приходилось брать эти чертовы штуки с собой на работу каждый день, чтобы питомцы жили», — написал один из пользователей.

«Я купил тамагочи! Он меньше, чем я думал, но это мои воспоминания!» — поделился другой пользователь.

Игрушки можно приобрести в интернет-магазине Amazon за 2000 иен (14 долларов).

Тамагочи впервые появились в продаже в 1996 году и мгновенно стали популярными по всему миру. Увлекались ими не только дети, но и взрослые. Игрушка представляет собой виртуального домашнего питомца, о котором нужно заботиться, как о настоящем: вовремя кормить, поить, играть с ним. Если тамагочи не уделять достаточно внимания, он мог «умереть».

Всего с момента появления тамагочи было продано 76 миллионов игрушек.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров