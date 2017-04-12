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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
04:42  12 апреля 2017 0

Пресс-секретарю Белого дома пришлось извиняться за сравнение Асада с Гитлером

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, США, американский флаг
Шона Спайсера обвинили в незнании историиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался на грани увольнения, заявив, что Адольф Гитлер был человечнее, чем сирийский лидер Башар Асад. Немедленной отставки Спайсера потребовали представители Демократической партии в палате представителей Конгресса США.

К скандалу привели слова Спайсера о том, что даже фюрер нацистского рейха не опускался до такой низости, как использование химического оружия, сказанные им на брифинге. Когда журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома, знает ли он о газовых камерах в лагерях нацистов, Спайсер стал оправдываться тем, что Гитлер не применял химическое оружие против своего народа так, как это делает Асад, передает РИА «Новости».

«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — отметил Спайсер.

В ответ на это лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала уволить Спайсера. «Президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя», — подчеркнула она.

Спайсеру пришлось извиняться за опрометчивое заявление, сообщает «Газета.ру».

«Я … сделал неуместную и бесчувственную отсылку к Холокосту, для которого нет никакого сравнения. Это было ошибкой», — приводит слова Спайсера «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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