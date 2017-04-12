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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:06  12 апреля 2017 0

Спецслужбы США обвинили Россию в замалчивании фактов о химатаке в Сирии

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон обвиняет Башара Асада в гибели мирных жителей СирииФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждается, что Россия помогала Башару Асаду скрыть факт применения химического оружия против гражданского населения Сирии. Американская разведка считает, что Кремль осознанно занимался дезинформацией мирового сообщества через СМИ и подтасовывал факты о событиях в Идлибе.

Согласно докладу, Россия изначально отвергла факт применения химоружия, назвав произошедшее провокацией, а представленные повстанцами материалы — фейком. Позже российскими представителями была выдвинута версия о взрыве химоружия в результате удара сирийской авиации по складам боеприпасов террористов. Однако источники в правительственных войсках Сирии, а также снимки со спутника подтверждают, что снаряды попали не в здания, а на дорогу, утверждают в американской разведке.

«Выдвигаемые Россией обвинения укладываются в уже знакомый шаблон, подразумевающий отрицание вины режима Асада и попытки подорвать доверие к информации, предоставляемой оппонентами», — приводит цитату из документа газета «Коммерсантъ».

Российский сенатор Алексей Пушков назвал блефом заявление представителя США в ООН о данных, подтверждающих факт применения химического оружия правительством Сирии.

Сергей Макеев
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