05:06 12 апреля 2017 0

Вашингтон обвиняет Башара Асада в гибели мирных жителей Сирии Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждается, что Россия помогала Башару Асаду скрыть факт применения химического оружия против гражданского населения Сирии. Американская разведка считает, что Кремль осознанно занимался дезинформацией мирового сообщества через СМИ и подтасовывал факты о событиях в Идлибе.

Согласно докладу, Россия изначально отвергла факт применения химоружия, назвав произошедшее провокацией, а представленные повстанцами материалы — фейком. Позже российскими представителями была выдвинута версия о взрыве химоружия в результате удара сирийской авиации по складам боеприпасов террористов. Однако источники в правительственных войсках Сирии, а также снимки со спутника подтверждают, что снаряды попали не в здания, а на дорогу, утверждают в американской разведке.

«Выдвигаемые Россией обвинения укладываются в уже знакомый шаблон, подразумевающий отрицание вины режима Асада и попытки подорвать доверие к информации, предоставляемой оппонентами», — приводит цитату из документа газета «Коммерсантъ».

Российский сенатор Алексей Пушков назвал блефом заявление представителя США в ООН о данных, подтверждающих факт применения химического оружия правительством Сирии.