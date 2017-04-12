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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:00  12 апреля 2017 0

Безработных россиян лишат бесплатных полисов ОМС

Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Самозанятым и безработным гражданам предлагают покупать полис ОМС за 20 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) лишат бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Этим категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь. Таким образом чиновники намерены сэкономить бюджетные средства.

Поправки в законодательство разрабатываются по инициативе ФОМСа, сообщили «Известиям» в министерстве здравоохранения. Законопроект носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В частности, это граждане, занимающиеся трудовой деятельностью без оформления договоров. Им, а также безработным гражданам, будет предложено приобрести полис ОМС за 20 тысяч рублей.

Однако в Госдуме инициативу не поддерживают. По мнению первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Федота Тумусова («Справедливая Россия»), законопроект противоречит статье 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

Эксперты в сфере здравоохранения также считают законопроект преждевременным. Чиновники надеются, что за счет изменений снизится нагрузка по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на региональные бюджеты. Эксперты утверждают, что это, наоборот, приведет к дополнительной финансовой нагрузке на государство: расходы увеличатся за счет экстренной помощи, дорогих операций и реанимационных мероприятий, ведь получить бесплатную профилактику или помощь на начальном этапе болезни теперь станет нереальным.

По данным «Известий», в настоящее время в ОМС застрахованы 146,5 млн человек. Из них, по различным экспертным оценкам, не платят взносы в социальные фонды от 8 до 12 млн граждан.

Наталья Володина
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