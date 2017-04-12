05:59 12 апреля 2017 0

Артисты считают, что Яндекс незаконно использовал их творчество Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская компания «СО/Эра Мьюзик» планирует взыскать с сервиса «Яндекс.Музыка» 5,4 миллиона рублей. Поводом для судебного разбирательства стало нарушение авторских прав популярной хип-хоп группы 25/17.

«Компания предоставляла каталоги „Яндексу“ — в том числе альбомы группы 25/17 и „Лед 9“. Но правообладателю стало известно, что сервис нарушил условия и сроки использования, оговоренные в лицензии. Яндекс получал доходы от платной подписки пользователей, а для рекламы мобильного приложения использовались портреты наших артистов», — рассказал представитель «СО/Эра Мьюзик» в суде Максим Кульков.



Как сообщает газета «Известия», иск о незаконном размещении альбомов и изображений артистов был предъявлен после того, как «СО/Эра Мьюзик» не смогла договориться о мирном урегулировании ситуации с «Яндексом». Предварительное заседание суда назначено на 23 мая.