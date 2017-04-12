06:03 12 апреля 2017 0

РМК может получить 50-процентную долю в проекте по разработке Удоканского месторождения меди Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Русская медная компания екатеринбуржца Игоря Алтушкина может получить 50-процентную долю в проекте по разработке крупнейшего в России месторождения меди. Партнером РМК выступит Байкальская горная компания, подконтрольная USM Holdings Алишера Усманова.

Участие РМК в разработке Удоканского медного месторождения не ограничивается экспертизой и предусматривает «денежную составляющую», заявил ТАСС Алишер Усманов. По его мнению, РМК поможет обеспечить успех проекта.

«РМК имеет большой опыт реализации проектов в медных горно-обогатительных комбинатах, они уже два ГОКа … сделали гораздо более эффективными, чем другие компании», — рассказал Усманов, отметив, что в то же время открыт для сотрудничества «на честной, равноправной основе с любыми компаниями, которые занимаются медным бизнесом».

Партнером в проекте также остается дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса».

Ресурсы Удоканского месторождения составляют свыше 27 млн тонн меди. Крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире медных месторождений расположено в Каларском районе Забайкальского края.