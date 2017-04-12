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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:28  12 апреля 2017 0

Интернет-пользователи назвали главную сцену «Евровидения» кокошником

В Киеве журналистам показали главную сцену «Евровидения-2017»Фото: Instagram российской делегации на «Евровидении»

Главную сцену «Евровидения-2017» показали журналистам и вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко организаторы конкурса в Киеве.

Как сообщает телеканал «360», сцена построена таким образом, что каждая из ее конструкций может двигаться в разные стороны в ходе шоу, изменяя геометрию площадки. Сцена весит 30 тонн и занимает 350 квадратных метров. Сейчас ведется установка трибун для зрителей.

В зале будут работать 1900 световых приборов. На днях планируется установить пиротехнику вокруг сцены. За две недели до конкурса откроется пресс-центр, рассчитанный на полторы тысячи аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанов.

Фотографии сцены, попавшие в Интернет, уже посмешили пользователей соцсетей. Одни отметили, что со стороны навес над сценой напоминает русский кокошник, а другие заявили, что он похож на «фуражку военной формы вермахта».

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Наталья Володина
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