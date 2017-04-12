Алексей Леонов рассказал об истинной причине гибели Гагарина

06:54 12 апреля 2017 0

Алексей Леонов заявляет, что истинную причину гибели Юрия Гагарина скрыли Фото: Википедия

Космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, рассказал о неофициальных итогах расследования гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Истинные причины крушения учебного самолета, которым управлял Гагарин, он открыл в своей книге воспоминаний «Время первых. Судьба моя — я сам». Презентация издания состоится 12 апреля.

Для расследования трагедии, которая произошла 27 марта 1968 года в Киржачском районе Владимирской области. Юрий Гагарин и его напарник Владимир Серегин совершали полет на учебном самолете МиГ-15. Комиссия, созданная для расследования ЧП, установила, что самолет внезапно совершил резкий отворот, из-за чего сорвался в штопор и разбился.

«Но как эксперт я категорически с этим был не согласен. В момент катастрофы я со своей „лунной“ группой прыжки с парашютами рядом, в Киржаче, отрабатывал. Мы взрыв и сверхзвук услышали — раздались они практически одновременно — и направление определили, откуда это пришло. Позднее обломки самолета там и нашли», — цитирует Леонова газета «Известия».

Дальнейшие неофициальные выводы подтвердили версию о том, что рядом с МиГ-16 перед самым его крушением пролетал другой самолет — Су-15. Он и стал причиной катастрофы.