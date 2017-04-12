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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:13  12 апреля 2017 0

Трамп заявил, что США «не пойдут» в Сирию

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп не намерен вести свою страну в СириюФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп в интервью одному из американских телеканалов заявил, что не намерен вести свою страну в Сирию.

«Мы не пойдем в Сирию», — подчеркнул глава Соединенных Штатов, передает «Эхо Москвы».

Обращаясь к теме ракетного удара США по авиабазе правительственных войск Сирии, Трамп подчеркнул, что этот шаг должен был предпринять его предшественник Барак Обама. Это помогло бы Сирии стать сейчас намного лучше, чем она есть.

Ранее URA.RU писало, что на решение Дональда Трампа о нанесении удара по Сирии повлияла его дочь Иванка.

Лев Истомин
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