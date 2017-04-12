Трамп заявил, что США «не пойдут» в Сирию

07:13 12 апреля 2017 0

Трамп не намерен вести свою страну в Сирию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп в интервью одному из американских телеканалов заявил, что не намерен вести свою страну в Сирию.

«Мы не пойдем в Сирию», — подчеркнул глава Соединенных Штатов, передает «Эхо Москвы».

Обращаясь к теме ракетного удара США по авиабазе правительственных войск Сирии, Трамп подчеркнул, что этот шаг должен был предпринять его предшественник Барак Обама. Это помогло бы Сирии стать сейчас намного лучше, чем она есть.

Ранее URA.RU писало, что на решение Дональда Трампа о нанесении удара по Сирии повлияла его дочь Иванка.