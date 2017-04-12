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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:32  12 апреля 2017 0

Ученые рассказали, что нужно есть для предотвращения диабета

Лимонарий. Агаповский район, Челябинская область, гранаты, фрукты, гранат
Фрукты снижают риск развития сахарного диабетаФото: Илья Московец © URA.RU

Регулярное употребление фруктов приводит к снижению риска заболевания диабетом. К такому выводу пришли китайские и английские специалисты после проведения исследования.

Согласно результатам эксперимента, речь идет об уменьшении на 17% рисков и 13-28% замедление его развития у тех, кто уже страдал от него, уточняет агентство Nation News, отмечая, что на работу у ученых ушло семь лет, в течение которых они изучили истории болезни свыше пятисот жителей Китая.

Исследователи поясняют, что фрукты восполняют уровень гормона инсулина, недостаточность или отсутствие которого приводят к развитию диабета. На планете, согласно последним подсчетам, более четыреста млн человек страдают от данного заболевания.

Татьяна Трушина
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