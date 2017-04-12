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12 апреля 2017
Главные новости 
07:46  12 апреля 2017 0

«А стрельбу тебе подтянем!» Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи за пять голов. ВИДЕО

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Дзюбе предлагают переквалифицироваться в биатлонистыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин, выступающий за Свердловскую область, бросил вызов футболисту российской сборной, нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе. Уралец записал видеообращение.

«Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом, — говорит Шипулин. — Поэтому если забьешь пять мячей на Кубке Конфедераций, я тебе подарю свою лучшую пару лыж».

«А стрельбу тебе подтянем!», — добавляет биатлонист в комментарии к видео, которое опубликовано в Instagram спортсмена. Пока футболист на предложение Шипулина не ответил.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Можно сказать, что турнир является репетицией ЧМ-2018, который примет Россия.

Наталия Вершинина
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