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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:58  12 апреля 2017 0

Врач: Диане Шурыгиной угрожает смертельная опасность

Девушка готовится к серьезному лечениюФото: Instagram Дианы Шурыгиной

Психиатр считает, что скандальной «звезде» Диане Шурыгиной, которую госпитализировали из-за возможного психического расстройства, угрожает смертельная опасность.

Специалист по детским и подростковым заболеваниям в области психиатрии Елена Лосева заявила, что не знает точного диагноза студентки Шурыгиной, предполагая, что у девушки может быть тяжелая форма депрессии, а также посттравматическое стрессовое расстройство. По мнению врача, мать могла заметить в поведении дочери суицидальные реакции, после чего приняла решение сдать дочь врачам, пишет издание «Дни.ру». Если мать пошла на это, значит, на ее взгляд, дочери угрожала серьезная, возможно и смертельная опасность», — констатировала Лосева.

Ранее СМИ сообщили, что 11 апреля Диана Шурыгина попала в больницу из-за нестабильного психического состояния. Девушку осмотрели невропатолог и психиатр. Ее лечение может продлиться два месяца.

17-летняя Шурыгина прославилась после неоднократного участия в телепрограмме «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, где юная жительница Ульяновска заявила, что на вечеринке ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов, осужденный на три года. Многие зрители не поверили девушке, так как ее поведение слишком раскованно. Позже пародию на Шурыгину сделали резиденты Comedy Club.

Лев Истомин
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