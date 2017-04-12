07:58 12 апреля 2017 0

Девушка готовится к серьезному лечению Фото: Instagram Дианы Шурыгиной

Психиатр считает, что скандальной «звезде» Диане Шурыгиной, которую госпитализировали из-за возможного психического расстройства, угрожает смертельная опасность.

Специалист по детским и подростковым заболеваниям в области психиатрии Елена Лосева заявила, что не знает точного диагноза студентки Шурыгиной, предполагая, что у девушки может быть тяжелая форма депрессии, а также посттравматическое стрессовое расстройство. По мнению врача, мать могла заметить в поведении дочери суицидальные реакции, после чего приняла решение сдать дочь врачам, пишет издание «Дни.ру». Если мать пошла на это, значит, на ее взгляд, дочери угрожала серьезная, возможно и смертельная опасность», — констатировала Лосева.

Ранее СМИ сообщили, что 11 апреля Диана Шурыгина попала в больницу из-за нестабильного психического состояния. Девушку осмотрели невропатолог и психиатр. Ее лечение может продлиться два месяца.

17-летняя Шурыгина прославилась после неоднократного участия в телепрограмме «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, где юная жительница Ульяновска заявила, что на вечеринке ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов, осужденный на три года. Многие зрители не поверили девушке, так как ее поведение слишком раскованно. Позже пародию на Шурыгину сделали резиденты Comedy Club.