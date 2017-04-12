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Главные новости Тюменской области
08:29  12 апреля 2017 0

В машине было семь человек. «Ладу» разорвало на части в ДТП на трассе Тюмень-Омск. ФОТО

От "Лады" почти ничего не осталосьФото: 55.мвд.рф

Омские госавтоинспекторы проверяют обстоятельства страшной аварии, случившейся на трассе Тюмень-Омск. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе девочка 2016 года рождения.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» вечером во вторник, 11 апреля. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, вызвали бригаду скорой помощи. Как удалось предварительно установить сотрудникам полиции, мужчина 1990 года рождения, двигаясь на ВАЗ-21093 в сторону Омска, в районе 476 километра выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение легковушки с грузовым автомобилем МАН.

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Фото: 55.мвд.рф

В результате аварии еще до приезда скорой помощи скончались и водитель ВАЗа, и три его пассажира: две женщины 1992 и 1987 гг. р. и девочка 2016 года рождения, рассказали в УГИБДД РФ по Омской области. Еще три пассажира легковушки, молодой человек 1998 г. р., и две девушки 1998 и 2000 года рождения, доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия предстоит установить в ходе проверки.

Наталия Вершинина
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