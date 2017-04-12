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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:31  12 апреля 2017 0

Опять «рука Кремля»? «Твиттер» определил USA как «Российскую Федерацию». ФОТО

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук, твиттер, twitter, мобильные приложения, instagram, Linkedln
Твиттер "перевез" Трампа в РоссиюФото: Pixabay.com

Сервис автоматического перевода Bing, часто используемый в микроблогах «Твиттер», начал переводить аббревиатуру U.S.A. как «Российская Федерация». По всей видимости, некорректная работа связана с особенностями алгоритма отбора переводов.

Как выяснилось, сервис выдает те варианты, которые одобрили не менее тысячи пользователей. Многие обратили внимание на запись в микроблоге президента США Дональда Трампа. На данный момент функция по-прежнему выдает ошибку, пишет Life.ru.

Ранее URA.RU писало о «пророссийском салюте», устроенном в США в честь вступления Трампа в должность. Тогда вместо USA в небе появилась надпись USR, которую пользователи расшифровали как «Соединенные штаты России». Многие пользователи иронично отмечали, что в произошедшем явно видна «рука Кремля».

Сервис выдал «пророссийскую» ошибку
Фото: твиттер

Лев Истомин
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