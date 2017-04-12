{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:40  12 апреля 2017 0

США готовы нанести удар по Северной Корее. У КНДР есть повод провести новое ядерное испытание

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом готов к атаке ПхеньянаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

США готовы атаковать Северную Корею в случае, если Китай не сможет заставить КНДР свернуть свою ракетно-ядерную программу. Об этом Госдеп проинформировал Японию, которая не заинтересована в военном решении вопроса.

В документе, направленном в Токио еще в начале апреля говорится, что есть только два варианта решения проблемы — либо Пекин увеличивает давление на Пхеньян, либо американские военные атакуют КНДР, пишет Life.ru.

По мнению японского правительства, безъядерный статус Северной Кореи необходимо обеспечить дипломатическими способами. В свою очередь представитель МИД КНДР ранее заявлял, что Северная Корея готова к войне и будет защищаться от США всеми доступными военными средствами, напоминает газета «Известия». Во вторник, 11 апреля, и. о. президента Республики Корея Хван Гё Ан 11 апреля заявил о том, что Север может устроить еще более серьезные провокации вроде ядерного испытания, приурочив их к различным годовщинам, включая ежегодный созыв верховного народного собрания. Так, уже в эту субботу 105-я годовщина со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена и дедушки нынешнего вождя, к которой Ахеньян также может приурочить шестое ядерное испытание.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров