08:40 12 апреля 2017 0

Белый дом готов к атаке Пхеньяна Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

США готовы атаковать Северную Корею в случае, если Китай не сможет заставить КНДР свернуть свою ракетно-ядерную программу. Об этом Госдеп проинформировал Японию, которая не заинтересована в военном решении вопроса.

В документе, направленном в Токио еще в начале апреля говорится, что есть только два варианта решения проблемы — либо Пекин увеличивает давление на Пхеньян, либо американские военные атакуют КНДР, пишет Life.ru.

По мнению японского правительства, безъядерный статус Северной Кореи необходимо обеспечить дипломатическими способами. В свою очередь представитель МИД КНДР ранее заявлял, что Северная Корея готова к войне и будет защищаться от США всеми доступными военными средствами, напоминает газета «Известия». Во вторник, 11 апреля, и. о. президента Республики Корея Хван Гё Ан 11 апреля заявил о том, что Север может устроить еще более серьезные провокации вроде ядерного испытания, приурочив их к различным годовщинам, включая ежегодный созыв верховного народного собрания. Так, уже в эту субботу 105-я годовщина со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена и дедушки нынешнего вождя, к которой Ахеньян также может приурочить шестое ядерное испытание.