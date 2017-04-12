09:03 12 апреля 2017 0

Трамп считает, что Асада давно надо свергнуть Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп назвал руководителя Сирии Башара Асада животным, проблем с которым удалось бы миновать, если бы его не поддержала Россия. Об этом политик заявил в интервью одному из американских телеканалов.

Также Трамп отметил, что не сожалеет о ракетных ударах по Сирии, которые должен был нанести еще его предшественник Барак Обама. Американский лидер считает, что именно Асад виновен в массовой гибели людей в сирийской провинции Идлиб, где произошла химическая атака. Однако никаких доказательств этого мировому сообществу не представлено до сих пор, пишет агентство Nation News.

Военная база сирийских правительственных войск была атакована в ночь на 7 апреля. На решение Трампа могла повлиять его дочь Иванка после того, как она увидела фото жертв химической атаки.