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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:03  12 апреля 2017 0

Трамп назвал Асада «животным» и обвинил Россию в бедах Сирии

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп считает, что Асада давно надо свергнутьФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент США Дональд Трамп назвал руководителя Сирии Башара Асада животным, проблем с которым удалось бы миновать, если бы его не поддержала Россия. Об этом политик заявил в интервью одному из американских телеканалов.

Также Трамп отметил, что не сожалеет о ракетных ударах по Сирии, которые должен был нанести еще его предшественник Барак Обама. Американский лидер считает, что именно Асад виновен в массовой гибели людей в сирийской провинции Идлиб, где произошла химическая атака. Однако никаких доказательств этого мировому сообществу не представлено до сих пор, пишет агентство Nation News.

Военная база сирийских правительственных войск была атакована в ночь на 7 апреля. На решение Трампа могла повлиять его дочь Иванка после того, как она увидела фото жертв химической атаки.

Лев Истомин
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