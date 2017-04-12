Влиятельному уральцу доверят воспитывать мигрантов, чтобы не было терактов

09:16 12 апреля 2017 0

Баринов займется воспитанием приезжих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральное агентства по делам национальностей (ФАДН), которое возглавляет уралец Игорь Баринов, вскоре станет уполномоченным органом власти по социальной адаптации мигрантов. Президент РФ Владимир Путин может подписать соответствующий указ в ближайшее время.

В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что в связи с увеличением потока мигрантов в России будет расти «риск увеличения межнациональных конфликтов между местным населением и мигрантами, в том числе из-за плохого знания ими русского языка, незнания норм поведения, традиций, культуры, обычаев», пишет «Коммерсант». ФАДН готово решать подобные проблемы. Сейчас, по данным агентства, в России находится свыше 10 млн иностранцев, если же учесть нелегальных мигрантов, число приезжих приближается к 10% численности населения страны.

О том, что ФАДН скоро будет назначено уполномоченным органом исполнительной власти по адаптации мигрантов, сообщил на заседании комитета Госдумы по делам национальностей глава агентства Игорь Баринов. Он добавил, что «проект соответствующего указа президента готов» и размещен на правительственном сайте. Вопросы адаптации мигрантов уже включены ФАДН в госпрограмму как собственные.

Главной задачей Баринов считает «определение понятийного аппарата» и раздел полномочий ФАДН и МВД, которое должно выполнять функции по контролю, надзору и оказанию госуслуг мигрантам. Агентство также разрабатывает проект закона, которым будут «установлены организационные, правовые и экономические основы» адаптации мигрантов, его рассчитывают доделать к сентябрю. В случае, если документ примут, можно будет говорить об увеличении штата агентства, а также о финансировании мероприятий по адаптации мигрантов. По мнению Баринова, финансирование будет выражено в субсидиях регионам — в зависимости от их потребности в трудовых ресурсах.

Глава ФАДН добавил, что агентство собирается договариваться с другими ведомствами, в числе которых «Ростелеком», Минобороны, а также с телекоммуникационными компаниями об использовании их серверов, чтобы запустить систему мониторинга состояния этноконфессиональных отношений. В этом случае, подчеркивает Баринов конфликт будет выявляться не когда в него уже вовлечены сотни человек, а на ранней стадии, пока его эскалация только начинается в соцсетях и блогосфере.

Игорь Баринов возглавил ФАДН в 2015 году. Ранее с 2003 года он был депутатом Госдумы от Свердловской области. Баринов окончил Академию ФСБ и прошел службу в органах госбезопасности. В феврале 2015 года был назначен куратором кампаний «ЕР», главой межкоординационного совета партии по Свердловской и Курганской областям.