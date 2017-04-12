Владелец газеты Metro покупает РБК

09:17 12 апреля 2017 0

Прохоров избавляется от убыточного актива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в очередной раз намерена продать медиахолдинг РБК. На этот раз в покупке близок владелец группы ЕСН и газеты Metro Григорий Березкин, который готов заплатить за крупный актив 100 млн долларов, а далее проявлять лояльность к Кремлю в работе группы изданий. Что будет с долговой нагрузкой РБК в размере 277 млн долларов, пока неизвестно.

Переговоры с Березкиным находятся на завершающей стадии и обязывающее соглашение могут подписать уже на следующей неделе. Предполагается, что сделка одобрена в Кремле, пишет «Коммерсант».

Григорий Березкин летом 2016 года оказался в числе группы бизнесменов, получивших предложение о покупке РБК от Михаила Прохорова. Ранее публично владелец Metro отрицал возможное приобретение актива из-за его высокой стоимости в 200 млн долларов с учетом долговой нагрузки. Сейчас цена упала в два раза и переговоры возобновились.