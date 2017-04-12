{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:17  12 апреля 2017 0

Владелец газеты Metro покупает РБК

ВИПы. Путин. Екатеринбург. , прохоров михаил
Прохоров избавляется от убыточного активаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в очередной раз намерена продать медиахолдинг РБК. На этот раз в покупке близок владелец группы ЕСН и газеты Metro Григорий Березкин, который готов заплатить за крупный актив 100 млн долларов, а далее проявлять лояльность к Кремлю в работе группы изданий. Что будет с долговой нагрузкой РБК в размере 277 млн долларов, пока неизвестно.

Переговоры с Березкиным находятся на завершающей стадии и обязывающее соглашение могут подписать уже на следующей неделе. Предполагается, что сделка одобрена в Кремле, пишет «Коммерсант».

Григорий Березкин летом 2016 года оказался в числе группы бизнесменов, получивших предложение о покупке РБК от Михаила Прохорова. Ранее публично владелец Metro отрицал возможное приобретение актива из-за его высокой стоимости в 200 млн долларов с учетом долговой нагрузки. Сейчас цена упала в два раза и переговоры возобновились.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров