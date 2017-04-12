Убийца Вороненкова сообщил отцу, что жив и здоров

09:41 12 апреля 2017 0

Убийца Вороненкова мог остаться в живых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отец подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павла Паршова заявил, что его сын жив и звонил ему через два дня после смерти.

Вскоре после гибели киллера к мужчине пришли два журналиста, один из которых был сильно пьян. Они дали отцу Паршова телефон, голос в трубке, представившись Павлом Паршовым, сказал, что он жив и что у него все хорошо. После этого гости покинули дом Паршова-старшего, пишет издание «Дни.ру».

Также Александр Паршов в программе «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым» телеканала «Россия 1» рассказал, что не признал сына на видеозаписи с убийством депутата. По его словам, Павел Паршов носил другую одежду, у него другая походка, и он не стал бы оставлять в живых охранника Вороненкова. Отметим, что Паршов-старший не видел сына шесть лет и не присутствовал на его похоронах.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. По официальным данным, киллер был ранен охранником политика и скончался в больнице в тот же день.