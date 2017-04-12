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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:44  12 апреля 2017 0

СМИ сообщили о новом романе Брэда Питта

Актер, судя по всему, уже не вспоминает о бывшей женеФото: Wikipedia

После развода с Анджелиной Джоли 53-летний американский актер Брэд Питт появился на публике с известной актрисой Сиенной Миллер. Пара провела вечер вместе, появившись на премьере фильма «Затерянный город Z», после чего стали распространяться слухи об их романе.

По данным американских таблоидов, пара несколько часов воодушевленно беседовала, после чего Питт выглядел крайне воодушевленным, чего за ним давно не замечалось, пишет woman.ru.

Брэд Питт и Анджелина Джоли начали бракоразводный процесс в сентябре прошлого года, заявив в качестве причины «непреодолимые разногласия в вопросах воспитания детей».

Лев Истомин
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