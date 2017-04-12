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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10:01  12 апреля 2017 0

В свердловском городе будут бороться с монополией США

Завод Coca-Cola Hellenic.Екатеринбург , производство, завод coca cola, отдел водоподготовки
До 2020 года в Краснотурьинске должно появиться более 2100 новых рабочих местФото: Анна Майорова © URA.RU

Группа компаний «Энергия» в июне 2017 года начнет строить в индустриальном парке «Богословский» в Краснотурьинске первую очередь завода «Уралтрубмаш», который займется производством гибких насосно-компрессорных труб. Пока такая продукция на российском рынке представлена в основном американскими производителями, рассказали «URA.RU» в Корпорации развития Среднего Урала.

11 апреля на форуме «Территория опережающего социально-экономического развития: новые возможности для предпринимательства» малый и средний бизнес северного управленческого округа ознакомился с целым набором мер государственной поддержки. От субсидий и налоговых льгот до различных инструментов финансирования своих проектов. Гостями форума стали представители отраслевых союзов, коммерческих банков и органов власти.

В этот же самый момент в Екатеринбурге, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в своей речи перед депутатами Законодательного собрания отмечал положительный опыт создания ТОСЭР в Краснотурьинске.

Краснотурьинск — это первый город в Свердловской области, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Специальный налоговый режим подразумевает снижение налога на прибыль (5% вместо 20% по РФ), освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, льготный тариф по страховым взносам (вместо 30% — 7,6% в течение 10 лет). Всего до 2020 года в Краснотурьинске должно появиться более 2100 новых рабочих мест.

Глава Краснотурьинска Александр Устинов выступая перед участниками форума отметил, что льготные условия ТОСЭР уже принесли свои плоды — крупный бизнес заходит в округ. В Краснотурьинске за год инвестиции крупных и средних предприятий увеличились почти в два раза и достигли 3,8 млрд рублей.

В 2016 году КРСУ заключила соглашения о резидентстве в «Богословском» с четырьмя новыми предприятиями, в том числе с ООО «Завод гибких труб „Уралтрубмаш“» (ГК «Энергия»). Общество уже официально получило статус резидентов ТОР.

Новость по теме
Предпринимателям севера Свердловской области расскажут, как заработать в бизнес-инкубаторе

Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев презентовал первую очередь бизнес-инкубатора площадью 1,5 тыс кв. м, которая будет запущена в «Богословском» уже в сентябре 2017 года. Здание будет состоять из административно-бытовых и промышленных помещений для малогабаритных производств. «Предприниматели получат возможность работать на правах аренды в современном комплексе, используя готовую инфраструктуру и льготы „Богословского“», — отметил Киселев.

«Министерство инвестиций ведет плановую работу по развитию Краснотурьинска и созданию более комфортной среды для субъектов малого и среднего бизнеса на территории города и индустриального парка „Богословский“», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских. КРСУ берет на себя обязательства по созданию условий под ключ, а малый бизнес сможет только завести оборудование на хорошую площадку и начать работу.

О примерах использования мер поддержки рассказал руководитель проектов КРСУ Глеб Мишуков. Который призвал пользоваться потенциалом и статусом территории и легально увеличивать прибыль компаний за счет снижения налоговых ставок.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян рассказал участникам форума, что СОФПП увеличил сумму льготного кредита для бизнесменов, занятых в приоритетных отраслях, до 15 млн рублей. И готовности рассматривать заявки. Кроме того, на базе СОФПП стал работать центр поддержки экспорта.

Также на форуме подняли вопрос промышленной кооперации. «Малый и средний бизнес может включиться в производственные процессы крупных предприятий региона, а также установить кооперационные связи с резидентами «Богословского», — уверен вице-президент Уральской ТПП Александр Макаров.

Сергей Дианов
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