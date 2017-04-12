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10:13  12 апреля 2017 0

В Тоболе активно прибывает вода. До критических отметок уже недалеко

Паводок Курган, паводок, плотина, тобол
В этом году уровень воды может подняться вышеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень Тобола за сутки поднялся на 38 см и составил в Кургане 109 сантиметров. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

В Зауралье установилась теплая погода, активно тает снег. Однако будет ли пик паводка в 2017 году раньше, чем годом ранее, пока неизвестно. «Народный синоптик» из Кургана Илья Винштейн говорит, что на это могут повлиять осадки, которые прогнозируются в конце апреля. «Средняя дата — 2 мая», — уточнил Илья в разговоре с «URA.RU». В прошлом году пик паводка пришелся на 1 мая. По прогнозам синоптиков, уровень воды этой весной может превысить отметку, при которой наступают опасные явления.

Неблагоприятные явления в Кургане начинаются при уровне 7 метров, вода начинает затапливать оживленное шоссе Тюнина. В прошлом году трассу перекрыли 24 апреля, когда переливающаяся через асфальт вода поднялась на несколько десятков сантиметров и стала угрожать движению.

Восстановилось движение по шоссе Тюнина лишь 20 мая, все это время жители Кетово и Увала были вынуждены добираться до центра города в объезд и стоять в пробках.

Татьяна Жаткина
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