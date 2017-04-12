Энергетики ХМАО дали важное обещание югорским дачникам

10:19 12 апреля 2017 0

Югорские энергетики прокладывают новые сети в дачных кооперативах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» обеспечит электричеством девять садовых товариществ в Урае. Об этом стало известно во время совещания с председателями дачных кооперативов города.

В совещании, которое традиционно проводится с открытием дачного сезона, приняли участие местные чиновники, представители надзорных органов, замдиректора по развитию и реализации услуг ОАО «ЮТЭК-РС» Сергей Сигуев и директор ОАО «ЮТЭК-Энергия» Олег Герасименко.

Сергей Сигуев рассказал о повышении правовой грамотности руководителей товариществ в вопросе применения тарифов на электроэнергию при распределении платы между членами кооперативов. Он также напомнил присутствующим историю электрификации дачных поселков в Урае, которая началась еще в 2013 году.

По словам Сергея Сигуева, компания «ЮТЭК-Региональные сети» возвела на урайских дачах 45 километров новых сетей и установила 16 трансформаторных подстанций, инвестировав в это строительство почти 50 млн рублей. При этом каждый дачник, относясь к льготной группе потребителей, заплатил всего по 550 рублей за подключение к сетям. Общая сумма платежей всех дачников в адрес компании составила в совокупности 800 тыс. рублей

При этом с каждым годом заключается все больше договоров, а вот процент фактических подключений катастрофически падает. Главная причина — снижение активности самих дачников, от которых в плане техприсоединения должна исходить инициатива.

Фото: пресс-служба «ЮТЭК-РС»

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши вложения окупались, это естественно. Для этого нужно, чтобы владельцы дачных участков, все без исключения, присоединялись к сетям, и потребляли в дальнейшем электроэнергию. Поэтому прошу вас активизировать свою работу с членами своих товариществ и не ослаблять ее, тем более, что впереди еще электрификация очередных дачных поселков» — обратился Сергей Сигуев к председателям некоммерческих дачных объединений.

«ЮТЭК-Региональные сети» стала в округе единственной компанией, которая откликнулась в свое время на просьбы муниципальных властей взяться за решение застарелой проблемы энергоснабжения дачных поселков, в больших количествах расположенных вблизи городов Югры. На некоторых территориях сетей не было совсем, либо их износ был близок к аварийному. При этом у городских властей нет административных и финансовых средств для того, чтобы строить дачные поселковые сети. Для членов садово-дачных товариществ электрификация своих поселков — также непосильная ноша, тем более, что среди них много пенсионеров и многодетных семей. К настоящему времени «ЮТЭК-Региональные сети» на территориях ведения своей деятельности инвестировала в строительство дачных сетей сотни миллионов рублей, и продолжает вести эту работу.

В 2017 году в планах у компании строительство сетей для 9 садовых товариществ в Урае: «Авиатора», «Спутника Авиатора», «Якоря», «Бытовика», «Геофизика», «Сварщика», «Связиста ШОС», «Лесозаготовителя» и «Северянки». В адрес «ЮТЭК-РС» поступило от этих дачников 475 заявок, но к настоящему времени заключена только половина договоров, а именно — 292.