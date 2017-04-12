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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:20  12 апреля 2017 0

Путин посмотрел «Время первых» вместе с космонавтами

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Страна отмечает День космонавтикиФото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин накануне празднования Дня космонавтики вместе с легендарными космонавтами посмотрел в Кремле новую российскую картину «Время первых» с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях.

На встречу с главой государства пришли ветераны-космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова, дочь создателя практической космонавтики Сергея Королева Наталия, а также дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена.

На встрече также присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, продюсеры кинокартины Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, глава Роскосмоса Игорь Комаров и руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков, пишет «Интерфакс». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, фильм главе государства понравился.

Картина о космонавтах вышла на большие экраны на прошлой неделе и уже стала поводом для нескольких громких скандалов. По словам прокатчиков, из-за кинокартины пришлось сдвинуть другую громкую премьеру — американский фильм «Форсаж 8». Также владельцы кинотеатров жалуются на пустые залы с показами «Времени первых» и убытки от проката. Причиной этого они называют очень слабую рекламную кампанию фильма, запущенную с опозданием.

Также в социальных сетях ранее были опубликованы документы, подтверждающие слухи о том, что на просмотр российской кинокартины в добровольно-принудительном порядке водили школьников.

Лев Истомин
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