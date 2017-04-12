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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
10:46  12 апреля 2017 0

В Югру приехал новый глава силового ведомства. Он уже встретился с губернатором

Здания таблички. Ханты-Мансийск., следственный комитет хмао
Новый глава югорского СКР прибыл в ХМАОФото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с новым начальником СУ СК России по ХМАО Анваром Ахмедзяновым. В совещании также принял участие главный федеральный инспектор региона Дмитрий Кузьменко, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Наталья Комарова пожелала успехов новому руководителю силового ведомства. «Югра затягивает, вовлекает. У нас работа сложная и ответственная. Сложилась система, в соответствии с которой органы власти, прокуратуры, правоохранительные органы по важным вопросам через координационное совещание по обеспечению правопорядка проводят эффективные решения, которые создают условия для выполнения каждым своей задачи с лучшими результатами», — обратилась к Ахмедзянову губернатор Югры.

Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

Наталья Комарова заверила главу югорского СКР в оказании любой поддержки в рамках компетенции правительства. Анвар Ахмедзянов поблагодарил губернатора за доброе напутствие.

Анвар Ахмедзянов ранее занимал должность первого заместителя главы СКР по Тюменской области. Он назначен руководителем югорского следственного комитета указом президента России от 29 марта. Ранее ведомство возглавлял Аркадий Сынгаевский.

Новый глава СКР по ХМАО успел уже встретиться и с коллективом следственного управления, а также руководителями других правоохранительных органов округа. Анвар Ахмедзянов отметил высокопрофессиональный кадровый состав коллектива и выразил надежду на совместную плодотворную работу.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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