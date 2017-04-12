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10:34  12 апреля 2017 0

Пермского губернатора просят рассчитаться с долгами

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Максим Решетников услышал правду о долгах своих земляковФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудили возможные инвестиции в регион, однако газовики хотят получить от пермяков деньги.

Во вторник, 11 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников встретился в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить реализацию программы газификации сельских территорий Прикамья.

Алексей Миллер (слева) и Максим Решетников поговорили о долгах
Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края

Госкорпорацией в этом году запланированы инвестиции в регион в размере порядка 2,4 млрд рублей. В настоящее время ведется строительство четырех межпоселковых газопроводов — в Добрянском, Кишертском, Октябрьском и Ординском районах, на которые будет направлено 200 млн рублей. Продолжается разработка проектно-сметной документации для сооружения еще девяти газопроводов.

«Компания готова реализовать крупную программу газификации края при условии, что край обеспечит готовность потребителей к его приему. Еще одно условие — сокращение задолженности за газ», — написал Решетников на своей странице в Instagram. Подписчики врио губернатора негативно отреагировали на запись о встрече с Миллером — «некоторые уже 50 лет готовы, а газ и ныне там», «недра-то народные», «обещанный 30 лет назад газ не делают». Также главу региона попросили «раскрутить Миллер» на «стадион чисто футбольный».

«Газпром» и ранее уже заявлял о необходимости погашения долгов в Пермском крае для привлечения инвестиций со стороны госкорпорации. На сегодняшний день сумма задолженности за газ в Прикамье превышает три млрд рублей.

Стефан Савелли
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