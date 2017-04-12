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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:56  12 апреля 2017 0

В Сибири школьницу будут судить за попытку тройного убийства

Открытая лицензия на 04.08.2015. Топор., топор, убийство, криминал
Одну из жертв пытались зарубить топоромФото: John Neeman/Flickr

Школьницу из Новосибирска будут судить за разбой и попытку тройного убийства. Девушка вместе с 16-летним приятелем, студентом колледжа, ворвались в квартиру, чтобы похитить деньги, банковские карты и драгоценности.

Преступление было совершено в октябре 2016 года. Молодой человек и школьница ворвались в квартиру в Ленинском районе Новосибирска с ножом и битой и избили 80-летнюю женщину, ее 11-летнего внука и мать ребенка. По факту было заведено дело о покушении на убийство, сопряженное с разбоем, пишет агентство Nation News.

Пенсионерке подростки нанесли не менее 16 ударов деревянной битой в область головы и верхних конечностей, а ее внуку — не менее трех ножевых ранений в область туловища и рук. В момент совершения преступления в квартиру вернулась мать ребенка, 41-летняя женщина. Ее злоумышленники встретили на пороге и не менее пяти раз ударили топором.

В Следственном комитете по области отметили, что девушку задержали на месте преступления соседи, она находится под арестом. Парня задержали чуть позже. Все пострадавшие остались живы благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Татьяна Трушина
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