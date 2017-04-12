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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
10:48  12 апреля 2017 0

Сборная России по хоккею прилетает в Челябинск

Челябинская фирма забрендировала автобус для сборной России по хоккеюФото: читатели URA.RU

Сборная России по хоккею днем в среду, 12 апреля, прилетает в Челябинск на два матча Еврочелленджа против Франции. Нашу команду встретят на автобусе, специально забрендированном за свой счет одной из местных фирм, сообщили «URA.RU» в «Тракторе».

Национальная сборная по прилете разместится в гостинице, после чего отправится на ледовую арену. В 17 часов хоккеисты встретятся с пациентами кардиоотделения областной детской клинической больницы. А спустя час проведут первую тренировку. Сегодня же ожидается прилет сборной Франции.

Два матча Еврочелленджа пройдут 13 и 15 апреля.

В состав сборной России, которая выйдет на лед арены «Трактор», вошли вратари Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»); защитники Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба — «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»); нападающие Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все — «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все — ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба — «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).

Нападающий Кирилл Капризов продолжает индивидуальную подготовку и присоединится к команде сразу после восстановления. В сборной выступят три воспитанника челябинского «Трактора»: Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Антон Бурдасов.

В «Еврочеллендже» с 2011 года участвуют 12 стран, а сам турнир имеет статус этапа подготовки к чемпионату мира по хоккею. С апреля ведущие сборные Европы — России, Швеции, Чехии и Финляндии, — проводят по два матча с более низкими по рангу соперниками. Челябинск выиграл право принимать «Еврочеллендж» у Ярославля и Киева.

Сергей Леонов
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