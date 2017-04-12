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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:59  12 апреля 2017 0

Ритейлеры хотят продавать лекарства на спирту через интернет

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
Не все лекарства можно заказать через СетьФото: Pixabay.com

Онлайн-ритейлеры обратились к Минздраву с просьбой разрешить продажу лекарств на спирту через Интернет. В проекте постановления федерального ведомства прописан запрет на торговлю через глобальную сеть спиртосодержащими, психотропными и наркотическими препаратами.

Сейчас продажа в Интернете любых лекарств и алкоголя запрещена. Однако ритейлеры полагают, что это несправедливо, так как регулирование в розничной торговле и онлайн-торговле должно быть одинаковым, пишет РБК.

Проект Минздрава предполагает продажу лекарств аптеками только через один сайт. Аптеки готовы к либерализации законодательства. Сейчас лекарства можно выбрать в Интернете, однако оплачивать их необходимо в самом аптечном пункте.

Лев Истомин
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