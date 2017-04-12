В Югре силовиков обвинили в «крышевании» похоронного бизнеса

16:38 12 апреля 2017 0

Скандально известный центр ритуальных услуг в Сургуте открыл бывший полицейский начальник Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стали известны новые подробности работы центра ритуальных услуг «Реквием», который получил скандальную славу соседством с детским садиком. Как удалось выяснить «URA.RU», похоронное бюро принадлежит бывшим полицейским начальникам из Сургута.

Как следует из открытых баз данных — одним из учредителей центра ритуальных услуг является Андрей Глебов, ранее возглавлявший отдел полиции №2 в Сургуте. По данным собственных источников агентства, к похоронному бюро может иметь отношение еще один бывший страж закона — Сергей Щеплов, долгие годы руководивший батальоном ППС. По версии инсайдеров из силовых структур, экс-полицейские могут использовать оставшиеся связи в своем бизнесе. Согласно этой гипотезе, сотрудники дежурной части и участковые якобы за денежное вознаграждение сообщают в «Реквием» о случаях гибели людей, а также об адресах, где находятся тела усопших.

Работники ритуального агентства якобы пользуются состоянием родственников погибших и навязывают свои услуги. Говорят, что сотрудники похоронного бюро могли даже забирать паспорта усопших, чтобы позднее у их близких не было возможности отказаться от заключения договоров с «Реквиемом». По данным инсайдеров, несколько пострадавших обращались с жалобами в полицию, но выносились отказные материалы.

В пресс-службе УМВД по ХМАО «URA.RU» сообщили, что, по официальным данным, никаких заявлений о предоставлении служебной информации сотрудникам «Реквиема» не поступало, по этой причине служебных проверок не проводилось. «Если кто-то обратится, то сотрудники отдела собственной безопасности проведут проверку», — прокомментировала начальник пресс-службы Главка Ольга Абмайкина.

Корреспонденту агентства удалось связаться с директором и учредителем центра ритуальных услуг «Реквиемом» Андреем Глебовым. Бывший полицейский опроверг участие в его бизнесе коллеги из батальона ППС Сергея Щеплова, а также информацию о связях с действующими стражами закона. «Мы не выезжаем на место, где находятся погибшие. Мы — магазин, продаем гробы, венки, кресты — трупы не держим. И никто нам никакую информацию не предоставляет. Люди сами звонят, приходят, и мы уже после расчета приезжаем в морг и хороним усопших, организовываем поминальные обеды», — прокомментировал Андрей Глебов.

По словам директора «Реквиема», вся эта ситуация является информационной атакой на его компанию. «Мы и еще одно ритуальное агентство „Ангел“ открылись год назад. До этого времени в городе работали две компании — МУП и „Северный похоронный дом“. Они потеряли какое-то количество материальных благ. Нам даже угрозы поступали, непонятные люди с синими пальцами приходили. Как пришли, так и ушли. Ничего противозаконного мы не делаем», — заявил Андрей Глебов.

Центр ритуальных услуг прославился на всю Россию после того, как выяснилось, что он работает в одном здании с детским садиком и несколькими социальными учреждениями. В мэрии Сургута сейчас подбирают новое помещение для «Реквиема». Ранее также в Сети появилось видео, как катафалк похоронного бюро сгорел почти дотла — по словам Андрея Глебова, внутри машины не было тел усопших, а одна из версий, которую сейчас отрабатывают полицейские, это поджог.