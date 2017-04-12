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11:03  12 апреля 2017 0

ЭК «Восток» внедрила новый автоматический сервис в Тюменской области

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, провода, электроэнергия, лэп, электричество
Компания подарила абонентам новый сервисФото: Антон Белицкий © URA.RU

Для клиентов Тюменьэнергосбыта — филиала АО «ЭК «Восток» стал доступен новый автоматический сервис информационно-справочной службы. Теперь для того, чтобы узнать срок поверки своего прибора учета электроэнергии, нужно иметь под рукой номер лицевого счета и телефон.

Шаг 1. Набрать номер информационно-справочной службы 8-800-250-60-06

Шаг 2. Дождаться приветствия. Чтобы узнать срок поверки вашего прибора учета электроэнергии, нажать «3»

Шаг 3. Ввести номер лицевого счета, по окончанию ввода нажимаем «звездочку»

Далее система выдаст дату срока госповерки вашего прибора учета. Автоматическая услуга доступна круглосуточно и бесплатно.

«Предупрежден, значит, вооружен! Новый сервис обезопасит наших клиентов от деятельности сомнительных коммерческих организаций, которые развернули деятельность на территории Тюменской области, — комментирует директор Тюменьэнергосбыта — филиала АО «ЭК «Восток» Александр Быков. — Представители коммерческих компаний (ЭнергоКонтроль, ЭнергоСервис, Электросеть) ходят по квартирам горожан и настойчиво навязывают услуги по замене прибора учета электроэнергии. В большинстве случаев эта услуга нашим клиентам ещё не нужна, потому что срок поверки их счётчиков наступит через несколько лет. Если к вам пришли представители указанных коммерческих компаний и настоятельно предлагают заменить прибор учета, прежде чем принять решение, воспользуйтесь нашей новой услугой».

За «возрастом» электросчетчика необходимо следить владельцу прибора учета самостоятельно. Срок, по истечении которого прибор учёта становится нерасчетным, называется межповерочным интервалом и составляет от 6 до 16 лет в зависимости от типа устройства. Проще говоря, несмотря на его физическое наличие, расчеты поведутся по среднемесячному объему потребления, а спустя три месяца — по нормативу.

Напомним, что подлежит замене измерительный прибор и в том случае, если класс его точности ниже 2,0 и истек срок его использования (срок госповерки), прибор неисправен или на нём отсутствует пломба с датой о сроке госповерки.

В ЭК «Восток» подчеркивают: в любом случае перед демонтажем электросчетчика необходимо уведомить специалистов Энергосбытовой компании «Восток». Сотрудник нашей компании снимет контрольные показания прибора учёта электроэнергии, а после установки нового прибора учёта опломбирует его и, таким образом, введёт счётчик в эксплуатацию. Пломба, установленная любой другой коммерческой компанией, считается недействительной, а счётчик электроэнергии не введённым в эксплуатацию и непринятым к расчётам.

Лев Истомин
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