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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:15  12 апреля 2017 0

Захарова заявила, что в Москву «с ультиматумами ездить бесполезно»

Медиа-форум
Представитель МИД РФ прокомментировала приезд ТиллерсонаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москву ездить с ультиматумами бесполезно и контрпродуктивно, заявила официальный представитель МИДЩ РФ Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости для России выбрать между западными союзниками и Башаром Асадом.

«Я вообще не рассматриваю это как ультиматум. Мне кажется, что все давно уже поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, — сказала Захарова в интервью „Дождю“. — Это будет просто контрпродуктивно». Ранее официальный представитель МИД РФ также высказала мнение, что рассматривает поведение Тиллерсона как «игру мускулами перед началом переговоров», напоминает «Русская планета».

11 апреля после встречи глав МИД стран «Большой семерки» госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пора уже России сделать выбор между нормализацией отношений с Америкой и поддержкой президента Сирии Башара Асада, отмечает агентство Nation News.

Татьяна Трушина
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