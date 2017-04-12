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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
11:37  12 апреля 2017 0

Хозяин скомандовал «Грызи!». Питбуль оскальпировал подростка в Челябинской области

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, зубы, собака, укус, клыки
Преступник использовал питбуля как живое оружиеФото: This Year's Love /Flickr

Четыре года в колонии проведет южноуралец, натравивший бультерьера на подростка, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Сосновского района. Специально обученная собака изгрызла мальчику руку и голову.

В мае 2016 года выпивающий на свежем воздухе мужчина увидел проходящего мимо 17-летнего школьника. Желая поглумиться над подростком, он остановил его и, после нескольких издевательских фраз, несколько раз ударил кулаком по лицу. Когда тот упал, преступник подвел к его голове питбультерьера, скомандовал «Грызи!» — и пес вцепился парню в голову.

Экспертиза зафиксировала у пострадавшего скальпированную рану головы, рану на виске и ушиб головного мозга. Клыки бультерьера оставили и ссадины на левой руке — от более глубоких ран защитила верхняя одежда. Все это, однако, было расценено как повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Владелец бультерьера лишь частично признал вину, но суд приговорил его к году лишения свободы. Поскольку собаковод уже был условно осужден на 3,5 года за изготовление оружие и хранение боеприпасов, итоговый вердикт стал существенно «тяжелее». Кроме того, преступнику предстоит выплатить 110 тыс. рублей штрафа и 200-тысячную компенсацию пострадавшему парню.

Владимир Васин
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