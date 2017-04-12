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08 апреля 2017
11:58  12 апреля 2017 1

Гастарбайтеру, застрелившему семью чиновника под Курганом, грозит пожизненное

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Дело убийцы трех человек в Европейском передают в судФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уголовное дело 26-летнего гражданина Узбекистана Сохибжона Мамасолиева, обвиняемого в убийстве семьи Евсеевых в микрорайоне Европейский в пригороде Кургана, в ближайшее время будет передано в суд. Заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение, сообщили в среду, 12 апреля, в пресс-службе областной прокуратуры.

Как следует из материала дела, на преступление молодой человек пошел из-за конфликта с хозяином дома по поводу оплаты выполненных строительных работ. Вечером 16 ноября 2016 года он проник в частный дом, куда не так давно заселилась семья, и взломал сейф с охотничьим ружьем и боеприпасами. Когда в дом вошла дочь хозяев, он связал и закрыл ее в подсобном помещении.

Дождавшись прихода родителей девушки, Мамасолиев застрелил их из охотничьего ружья около входных дверей. После этого он несколько раз выстрелил в девушку. Убийца похитил имущество на сумму около 55 тысяч рублей и оружие и скрылся с места происшествия.

Как ранее сообщало «URA.RU», уже через день стало известно о задержании подозреваемого. Мамасолиеву грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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