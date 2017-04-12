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12:25  12 апреля 2017 0

В Кургане накажут директора УК, из-за которой на женщину упала глыба льда

Сбитие сосулек с крыш. Курган., сосульки, служба жкх
После инцидента крыши стали чистить активнееФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После того, как на женщину с ребенком в Кургане обрушилась глыба льда, директор ООО «УК «Лидер» Наталья Пальшина, отвечавшая за уборку крыш, заплатит штраф две тысячи рублей. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

После инцидента, который произошел 26 февраля 2017 года, на кровле многоквартирного дома № 7 по ул. Красина в Кургане зафиксирован снежный покров толщиной более 30 см. Это является нарушением постановления государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. При этом ранее прокуратура уже предупреждала управляющие компании о недопустимости подобных нарушений.

В отношении Натальи Пальшиной было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (умышленное невыполнение требований прокурора).

В результате падения льда у пострадавшей была зафиксирована черепно-мозговая травма, ей потребовалось лечение в стационаре. Четырехлетний ребенок, который шел рядом с ней, к счастью, не пострадал.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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