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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:34  12 апреля 2017 0

Информацию о допинге в сборной в международную федерацию слил чемпион России

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Спортсмена дисквалифицировали посте теста на допингФото: Владимир Андреев © URA.RU

Многократный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте в течение года рассказывал об употреблении допинга в российской сборной ИААФ.

Взаимодействие Хютте и международной федерации легкой атлетики началось 13 октября 2015 года, когда бегун написал сообщение менеджеру ИААФ по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, обвинив в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.

Тест был пройден Хютте 22 мая того же года, после чего спортсмена отстранили от соревнований и дисквалифицировали на четыре года. До этого Хютте не имел проблем с допингом, а его наличие объяснил сменой тренера, пишет Life.ru.

В итоге спортсмен попросил представителя ИАФФ о смягчении наказания, заверив в готовности к тщательному расследованию. Чемпион России в переписке, которую опубликовала одна из хакерских групп, волновался за собственную жизнь, торговался с чиновниками и дал наводку на несколько партнеров по команде, предположив, что они принимали запрещенные препараты.

Лев Истомин
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